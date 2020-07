Technologické akcie se dostanou pod drobnohled, míní David Brzek | E15.cz

Rekordu dosahuje změna v očekávání. Hodnota očekávaného zisku napříč jednotlivými společnostmi je o 37 procent nižší než na začátku dubna. Analytici tedy výrazně zhoršovali své výhledy ziskovosti firem.

Stejně dramatická a rekordní změna je patrná také u celoročních výsledků, u kterých očekávání kleslo téměř o třicet procent. Tato fakta jsou v příkrém rozporu s tím, co se děje na trzích, když index Nasdaq dosahuje nových historických maxim a další indexy k nim nemají příliš daleko.

Je patrné, že výsledky firem za uplynulé čtvrtletí, respektive i následující měsíce, nejsou tím nejdůležitějším, co investoři sledují a co hýbe trhem. Pokud by tomu tak bylo, trh by nemohl být na těchto úrovních.

Investoři tedy přikládají daleko větší význam očekávanému rychlému návratu ziskovosti na vyšší úrovně v roce 2021. Ani to by však k současnému ocenění trhů nestačilo. Nejpodstatnějším vlivem je výrazně uvolněná politika centrální banky, která dodává na trh extrémní množství likvidity.

Samotná výsledková sezona za druhý kvartál tak patrně bude ovlivňovat trh pouze dílčím způsobem. U individuálních titulů mohou být pohyby výraznější, především v technologickém sektoru se bude sledovat struktura hospodaření a výhledy, aby se ukázalo, zda předchozí pohyby byly alespoň trochu opodstatněné.

Pro výraznější dopad na celý trh by se však musela změnit prozatím optimistická očekávání pro rok 2021, a především politika Fedu, což není na pořadu dne.

Autor je portfolio manažerem Fio banky