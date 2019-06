Akcie, měny & názory Davida Navrátila: Inverze nad USA | E15.cz

V USA dostanete za investici do desetiletých státních dluhopisů nižší výnos, než když státu půjčíte jen na tři měsíce. Výnosová křivka je inverzní, což budí mnoho pozornosti. Když se podíváte do historie, tak inverzní křivka předcházela každou recesi po druhé světové válce. Pokud je tedy výnosová křivka inverzní, tak bychom měli čekat během jednoho dvou let recesi. Tečka. Nebo můžeme hledat důvody, proč by to tentokrát mohlo být jinak.

Zaprvé každé recesi předcházela inverzní výnosová křivka, ale ne vždy po záporné výnosové křivce následovala recese. Jinými slovy, občas výnosová křivka vypustí falešně pozitivní signál recese.

Ekonomové Estrella a Mishkin ukázali ve svém výzkumu, že aktuální rozdíl mezi desetiletým a tříměsíčním výnosem je spojen s asi 30procentní pravděpodobností recese do jednoho roku. To je dost daleko k jistotě. Aby tato pravděpodobnost byla vyšší než 50 procent, tak by rozdíl mezi 10Y a 3M musel poklesnout na -0,82 procentního bodu.

Za druhé, kvantitativní uvolnění americké centrální banky byla vlastně intervence na dluhopisovém trhu, která vedla ke stlačení dlouhých výnosů. Pokud uděláme průměr z odhadů vlivu QE Fedu, tak v maximu došlo ke snížení o asi 100 bodů. Fed ještě částečně snižuje svou bilanci, takže se pohybujeme nyní na cca 70 bodech. Jinými slovy, pokud by Fed neprováděl QE, tak by desetiletý výnos nebyl dvě procenta, ale asi 2,7 procenta. Pokud by výnos byl na této úrovni, tak by pravděpodobnost recese poklesla pod deset procent.

Ano, záporná křivka zvyšuje pravděpodobnost recese, ale tato pravděpodobnost má daleko k jistotě. Záporná křivka naznačuje, že ekonomika USA zpomalí, ale s rizikem, že signál je zašuměn intervencí americké centrální banky, která snížila výnosy díky QE.

Autor je hlavním ekonomem v České spořitelně.