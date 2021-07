Kryptoměny jako „zlatá“ rezerva. Akcie, měny & názory Davida Velvéthyho | E15.cz

Bitcoin nebyl vymyšlen konzervativními bankéři, nýbrž velmi inteligentními programátory, kteří jej navrhli tak, aby byl zastropován svým maximálním množstvím 21 milionů kusů. Do oběhu se uvolňuje postupně a s klesající tendencí (půlení/halving). Už to je jeden ze zásadních rozdílů oproti klasickým měnám. Jako aktivum je bitcoin stále zajímavějším řešením během rostoucích obav z inflace, která je všude kolem nás. A právě to hraje do karet jeho držitelům. Proč?

Podívejme se na to z hlediska investice do budoucna. A vyberme například nemovitost, pozemek anebo právě bitcoin. Ve všech zmíněných případech vložíme do těchto aktiv peníze, které momentálně nepotřebujeme, protože chceme, aby v budoucnu měly vyšší hodnotu, vydělávaly nám a aby co nejvíce sloužily další generaci. A zde nastávají rozdíly.

V případě pozemků máme globálně omezené množství a vyšší poptávku po nich, cena tedy nejspíše dále poroste. Nelze je ale snadno prodat po libovolných částech, a navíc je často potřeba obětovat svůj čas a úsilí, abyste se o parcelu postarali. S nemovitostmi je to podobné – na samém počátku potřebujete značnou hotovost pro jejich koupi a/nebo rekonstrukci a následuje pravidelná péče o ně.

Co se týče bitcoinu, vzhledem k jeho omezenému množství a blížícímu se zařazení mezi regulované finanční instrumenty je už nyní jasné, že cena může jít značně nahoru. Navíc je ihned, snadno a odkudkoliv směnitelný do klasické měny. Můžete ho rozdělit i do naprostého zlomku, jeho držba a správa jsou v mnoha případech bez nákladů a jsou velmi jednoduché – stačí znát své heslo.

Pokud si představíme budoucí situaci, kdy děti budou potřebovat finanční hotovost například během studijního pobytu v zahraničí, mohou si jednoduše a ihned směnit i jen malou část bitcoinu do místní měny. Jen těžko však budou ze stejného důvodu prodávat část bytu, třeba koupelnu, nebo kus pozemku. Je sice hezké vlastnit něco hmotného, na co si můžete sáhnout, ale i penězi platíme virtuálně. A pokud tuto digitalizaci přijmeme, může pro nás bitcoin znamenat skvělou příležitost, jak efektivně přenést hodnotu svých peněz do budoucna.