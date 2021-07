Bitcoin mění nároky na minery, z těžby kryptoměny je zlatý důl | E15.cz

Mimočínští těžaři bitcoinu prožívají mimořádně výnosné období. Ziskovost dolování kryptoměny rekordně jednorázově vzrostla, brzy by se těžaři měli dočkat ještě vyšších výdělků. Profitují z díry na trhu, kterou způsobil zátah Pekingu proti tamním minerům. Současné poměry na trhu by měly podle analýzy agentury Reuters vydržet minimálně do konce roku.