Akcie, měny & názory Davida Velvéthyho: Výhled a správné načasování | E15.cz

Snad každý, kdo uvažuje nad investicí do bitcoinu, si pokládá otázku, kdy je nejvhodnější se do toho pustit. Přece jen dává smysl koupit levně a prodat draho. Je to ale taktika vhodná pro každého? Proč to tak nedělají všichni a jak se zachovat, když cena rapidně roste, nebo klesá?