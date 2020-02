Akcie, měny & názory Františka Táborského: Jestřábí ČNB přeje koruně | E15.cz

Překvapivě hladké vyřešení brexitové otázky a uzavření první obchodní dohody mezi USA a Čínou přineslo překotný nárůst optimismu, který se projevuje ve všech oblastech finančních trhů. V případě koruny se však ve spojení s rychlejší inflací projevily i obnovené spekulace na růst úrokových sazeb ČNB, které nezastavil ani strach z koronaviru, a pomohly koruně k nejsilnějším úrovním od konce roku 2012.

Vyřešení hlavních geopolitických rizik rozpoutalo vlnu pozitivního sentimentu napříč finančními trhy, která by měla přetrvat i v první polovině roku. K tomu se přidávají domácí podmínky, které podporují posilování koruny. Ve spojení s inflací vysoko nad třemi procenty bude pokračovat jestřábí naladění bankovní rady a přetrvají spekulace na zvýšení úrokových sazeb.

Tyto podmínky potrvají až do květnového zasedání centrální banky, kdy by měly vrcholit inflační tlaky. Následně potřeba zvyšování úrokových sazeb z pohledu centrální banky, a poleví s tím i tlak na silnější korunu. Do té doby tak předpokládáme, že se koruna udrží v pásmu od 25,0 do 25,5 za euro. V druhé polovině roku však očekáváme prudké zpomalení americké ekonomiky a celkové zhoršení sentimentu na finančních trzích. Koruna by tak měla prolomit zmíněné pásmo a oslabit až ke 25,7 za euro na konci tohoto roku.

Autor je analytik Komerční banky