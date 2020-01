Akcie, měny & názory Jana Šafránka: Hrášek v kurzu | E15.cz

Akcie výrobce hráškových hamburgerů Beyond Meat se dostaly opět do centra pozornosti, poté co po Novém roce vystřelily během pár dní téměř o sto procent vzhůru.

Impulzem bylo zveřejnění informace o rozšíření testovacího prodeje do dalších restaurací McDonald’s v Kanadě a rovněž informace, že jeden z hlavních konkurentů Impossible Foods se kvůli omezené výrobní kapacitě nebude snažit o prodej svých hamburgerů v McDonald’s. To staví Beyond Meat do pozice předního uchazeče o plné zařazení své bezmasé alternativy do menu řetězce na severoamerickém trhu.

Firma se veze na vlně růstu zájmu o rostlinné náhražky v souvislosti s globálním akcentem na ochranu životního prostředí a šetrnějšího přístupu ke zvířatům. Tato nová generace výrobků cílí na to, aby vypadaly jako maso, chutnaly jako maso a kupovali ji i konzumenti masa, nikoliv pouze vegetariáni. Že se to firmě daří, dokládá rostoucí počet řetězců nabízejících jejich výrobky a rostoucí báze pravidelných konzumentů. Burgery od Beyond Meat se dají koupit už i u nás.

Z pohledu investora se jedná o trend, jenž povede k silnému růstu velikosti této části potravinářského trhu. Beyond Meat za loňský rok ztrojnásobí tržby a do roku 2023 by měly dle konsenzu překročit 1,3 miliardy dolarů. Problémem je aktuální ocenění firmy, jež při použití odvětvového ukazatele P/E na úrovni 18,5 a ziskové marži 10 procent implikuje pro realistické ocenění potřebu velikosti tržeb na úrovni 3,6 miliardy dolarů. Tedy téměř trojnásobek úrovně, jež se očekává teprve za čtyři roky.

Rostoucí segment láká další účastníky v čele s velký mi jmény, jako je například Nestlé, což povede k tlaku na ceny, jež byly prozatím u výrobků BM spíše prémiové. Domnívám se, že i přes velký potenciál růstu tržeb je nemalá část ocenění firmy způsobena „módní přirážkou“ a časem by se měla projevit realita nízkomaržového a silně konkurenčního odvětví, jež přiblíží ocenění firmy přeci jen blíže férovější hodnotě a odvětvovému průměru.