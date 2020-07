Akcie, měny & názory Jana Vejmělka: Dolar vítězí, viru navzdory | E15.cz

Máme za sebou první polovinu roku, která bude bezesporu patřit mezi ty, které se zapíší do dějin, a to vlivem pandemie COVID-19 a jejího dopadu do globální ekonomiky a finančních trhů. Ty reagovaly na obavy z ekonomických důsledků restriktivních vládních opatření dramatickým nárůstem rizikové averze a v podstatě úprkem od jakýchkoliv rizikovějších aktiv směrem k těm bezpečnějším. Tyto tendence byly zřejmé i na devizovém trhu.