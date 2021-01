Akcie, měny & názory Jana Vejmělka: Před trhy stojí další výzvy | E15.cz

Máme za sebou téměř dva pracovní týdny roku 2021 a na finančních trzích se žádná katastrofa kvůli přechodu ze starého do nového roku nekonala. Naopak nálada na trzích byla v prvních pracovních dnech optimistická. Toho, čeho se bát, přitom nebylo v Evropě s koncem roku zrovna málo.

Další pandemická vlna dorazila s nečekanou razancí, průmyslový sektor ale zůstal odolný, když zůstaly otevřené hranice, a Čína, klíčový obchodní partner Německa, roste. Do tohoto obrázku zapadlo i uzavření obchodní dohody mezi EU a Čínou. To sice v mnoha ostatních částech světa vyvolalo kontroverze, ale pro evropské producenty je to příslibem dostat se na větší trh, i když nakonec se smlouva může ukázat jako bezzubá, neboť neobsahuje vynucovací mechanismy.

Dohoda nakonec je i v případě brexitu, i když první dny jasně ukázaly, že adaptace na nová obchodní pravidla bude chvíli trvat.

Co jako investoři sledovat na starém kontinentě v nadcházejících týdnech? Z ekonomických dat to bude zejména spotřeba domácností, u které vidíme na rozdíl od průmyslu riziko, že prodlužování uzavření celé řady sektorů v mnoha zemích na straně jedné sníží možnosti nakupovat, na straně druhé zvýší ostražitost domácností v jejich spotřebitelských výdajích.

Klíčovým tématem dneška zůstává vakcinace. Obáváme se, že očekávání byla nastavena příliš vysoko, pozitivní epidemické i ekonomické dopady předpokládáme až ve druhé polovině roku.

A v neposlední řadě bude trhy ovlivňovat politika. Již tuto sobotu si nové vedení zvolí německá CDU. Vítěz se pak střetne s lídrem CSU Söderem o to, kdo v čele CDU/CSU nahradí Angelu Merkelovou a půjde do podzimních voleb. Politická stabilita největší evropské ekonomiky je samozřejmě klíčová pro celé evropské hospodářství.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky

