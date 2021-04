Akcie, měny & názory Jana Vejmělka: Trochu jiná recese | E15.cz

Číselně je loňská pandemická recese nesrovnatelně horší při porovnání s tou globální o jedenáct let zpět. Podstatný je ale naprosto odlišný charakter ekonomického vývoje, ta aktuální je zkrátka tak trochu jiná. Již na první pohled je zřejmá neekonomická příčina současných problémů – tou je pandemie COVID-19. S tou se svět potýká již více než rok a je zřejmé, že si tato neekonomická příčina vyžádala obrovské ekonomické dopady.

Zavedení vládních restriktivních opatření v boji s infekcí dramatickým způsobem ovlivnilo sektor služeb, což je něco naprosto netypického. Služby se tradičně potýkají spíše se sezonností než s cyklem. Na ten je naopak tradičně citlivý průmysl. Ten tentokráte zůstal značně rezistentní.

Období recese vůbec nesvědčí investicím, které bývají nejvolatilnější složkou HDP. I v loňském roce spadly, ale ne nijak výrazně ve srovnání s celou ekonomikou. Přechod na on-line fungování v mnoha sektorech si investice vyžádal, stejně tak bylo nutné zainvestovat do zdravotnictví a ochrany zdraví.

Naprosto nečekaný vývoj zaznamenala spotřeba domácností v drtivé většině postižených ekonomik. Ta je totiž typicky nejstabilnější složkou HDP. Zavřené kamenné obchody a nemožnost realizovat spotřebu ale vedly k tomu, že její pokles byl většinou ve srovnání s celým hospodářstvím dokonce výraznější. A v kombinaci se silnou důchodovou situací většiny domácností díky fiskální podpoře raketově vystřelila míra úspor. Typicky je to záležitostí opatrnosti, nyní spíše nemožnosti spotřebu realizovat.

A právě vysoká míra naakumulovaných úspor je podle nás příslibem rychlého oživení, jakmile to pandemická situace dovolí. Dle tento týden představené prognózy MMF by letos mělo světové hospodářství přidat šest procent. Obecně bude návrat na předkrizové úrovně ve většině zemí rychlejší než před dekádou – v případě USA to bude šest čtvrtletí proti 14, v eurozóně po 11 versus 27. My čekáme dosažení předkrizové úrovně v Česku po 11 kvartálech, po globální recesi a evropské dluhové krizi to přitom trvalo 20 čtvrtletí.