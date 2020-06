Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Podzim v režii ECB | E15.cz

Podle slov šéfky ECB Lagardeové není optimistický scénář z dubna již aktuální a stávající vývoj podle ní spíše koresponduje se středním až pesimistickým scénářem. Ty pro letošní rok počítají s propadem ekonomiky eurozóny až o 12 procent. Náš odhad na úrovni –5,4 procenta je tak ve srovnání s ní optimistický. I tak si ale myslíme, že ECB bude muset balíček opatření rozšířit.

K dalším nástrojům by mohlo patřit zařazení hypotečních úvěrů do programu TLTRO či rozšíření programu kvantitativního uvolňování. Takovéto kroky však očekáváme až na podzim. Snížení úrokových sazeb považujeme v tuto chvíli za neefektivní a takový krok ze strany ECB nepředpokládáme. Trhy však další snížení sazeb ve svých cenách zahrnují, což vytváří zajímavou příležitost.

Eurové úrokové sazby se nyní nacházejí na svém cyklickém dně a ve zbytku roku by měly začít postupně růst. Zároveň vidíme riziko, že by tento nárůst mohl nastat dříve a s větší dynamikou. Finanční trhy totiž podceňují možnost návratu inflace k vyšším úrovním v delším horizontu a neberou v potaz možné dopady nedávno představeného záchranného fondu. Prostředky z něj poskytované budou financovány emisí dluhopisů, což povede ke zvýšení jejich nabídky i poklesu jejich cen, a to zejména u delších splatností.

Autorka je ekonomka Komerční banky