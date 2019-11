Němci ve stresu z krize omezují nákupy | E15.cz

Již nejednou jsem psal o hrozbě možné snahy různých analytiků a médií zvýšit si čtenost tím, že píšou o katastrofických scénářích či blízkých recesích. Pokud se totiž domácnosti a firmy začnou podle těchto většinou zcela nepodložených věšteb skutečně řídit a omezovat své spotřební a investiční nákupy, skutečně může dojít ke znatelnému zpomalení ekonomiky.

Oficiální termín pro tento důvod se v ekonomii nazývá sebenaplňující očekávání. Uvěříme v blížící se recesi, omezíme kvůli tomu své výdaje a recese kvůli našim nižším výdajům skutečně přijde.

A přesně to se stalo v Německu, kde si za svůj špatný výkon ekonomiky mohou z větší části sami. Sice kvůli brexitu poklesly vývozy do Británie, nicméně hlavní příčina slabého růstu ekonomiky je jinde. Německé domácnosti a firmy jsou nyní vystresované z toho, co čtou a vidí v médiích, bojí se krize a omezují kvůli tomu své nákupy. A to přestože ekonomika na tom vůbec není špatně.

Když se podíváme na mezičtvrtletní růsty spotřeby domácností a investic firem za 2Q a 3Q, tak u spotřeby jsou hodnoty 0,1 procenta a 0,4 procenta a u investic (očištěných o změnu zásob) dokonce poklesy –0,3 procenta a –0,1 procenta. Jinými slovy firmy kvůli hrozbě brexitu a obchodních válek utlumily investice. A ani domácnosti příliš nenakupují a čekají na další vývoj. A to míra nezaměstnanosti v Německu je druhá nejnižší v EU.

Z pohledu české ekonomiky tak nezbývá než doufat, že domácnosti a firmy nebudou dělat stejnou hloupost a omezovat své výdaje jenom na základě toho, co často čtou v novinách, kde minimálně část článků, a to nechci nikomu sahat do svědomí, může být ovlivněna snahou o vyšší click rate.

Autor je ekonom České spořitelny.