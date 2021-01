Co bude s Netflixem po pandemii - názor analytika | E15.cz

Není třeba obhajovat, že Netflix z pandemie spíše těžil, než ztrácel. Výsledky za rok 2020, které byly zveřejněny minulý týden, to jen potvrdily.

Počet předplatitelů překročil magickou hranici 200 milionů. Konkrétně Netflix dosáhl na více než 203 milionů předplatitelů, když vyšší jednotky milionů nově příchozích zákazníků lze připisovat na vrub právě pandemii. Proti tomu se stavěla obava z rostoucí konkurence, když se významná část společností, jež má co do činění buď se samotnou tvorbou filmů a seriálů, nebo s poskytováním telekomunikačních služeb, pustila do vývoje svých platforem.

Společnosti, které stihly spustit své platformy těsně před pandemií, například Disney nebo Apple, se mohly během pandemie radovat ze silného růstu počtu předplatitelů hned při svém debutu. Druhá část firem, například AT&T (HBO Max) nebo NBCUniversal s platformou Peacock, začala urychlovat vývoj svých platforem a spustila je až během pandemie. Konkurence pro Netflix tak začínalo být více než dost.

Výsledky nicméně ukázaly, že Netflix si v roce 2020 dokázal udržet svůj tržní podíl v Severní Americe, mírně ho navýšit v Evropě a v Asii a pouze v Latinské Americe zaznamenal jen nepatrný pokles. Opět tak ve směru růstu tržeb překonal trh. A stejně tak by ho mohl překonávat ještě v následujících čtvrtletích, když jediný, kdo mu prozatím šlape na paty, je Disney.

Dobrou zprávou je, že management zatím neplánuje šetřit na tvorbě obsahu, marketingu ani na výdajích spojených se samotnou platformou. A k tomu všemu se zdá, že díky rozdílnému obsahu by Netflix s Disney mohly mít ve většině případů spíše komplementární vztah, nikoliv substituční.

Obecně pandemie výrazným způsobem podpořila růst konkurence, nicméně tržní podíly prozatím ukazují, že široká nabídka filmů a seriálů Netflixu spolu s lokální tvorbou jsou silným argumentem pro nové i stávající předplatitele.

Autor je analytik České spořitelny