Vývoj českého hospodářství: Po mírném růstu opět pokles | E15.cz

Začátek letošního roku se nesl ve znamení přetrvávajících protiepidemických opatření a rychlého šíření nákazy. To nakonec vedlo k jejich dalšímu zpřísnění od začátku tohoto týdne. V prvním čtvrtletí tak tuzemské hospodářství zřejmě klesne. Služby a maloobchod zůstávají zavřené a k problémům s dodávkami výrobních vstupů v průmyslu se zřejmě přidá i zvýšený nedostatek pracovních sil, a to v důsledku plánu na vyšší míru testování a úplného uzavření škol a školek.

Na růst průmyslové produkce navíc působila snaha některých prodejců o předzásobení v souvislosti s koncem přechodného pobrexitového období či vlivem nových emisních norem platných od začátku roku v automobilovém průmyslu. Zatímco ve čtvrtém čtvrtletí tyto skutečnosti působily na vyšší růst ekonomiky, v prvním čtvrtletí by měly mít opačný vliv.

Další vývoj ekonomiky bude záviset především na tom, jak se podaří zvládnout očkování. To je však v tuzemsku stále na začátku a s ohledem na plánované dodávky vakcín se tak významnějšího ekonomického oživení nejspíše dočkáme až ve druhé polovině roku. Pro celý rok 2021 očekáváme růst českého HDP o 2,6 procenta s tím, že rizika tohoto odhadu jsou ve světle posledního vývoje vychýlena ve směru nižšího růstu.

Největším rizikem je případné úplné uzavření průmyslových odvětví, které by se podepsalo na výrazném zhoršení výhledu tuzemského hospodářství a na zásadním zhoršení stavu veřejných financí. Problematická je především skutečnost, že v ostatních státech průmysl pokračuje ve své činnosti a v případě přerušení dodávek vstupů od českých producentů by tak mohlo dojít k jejich nahrazení výrobci z jiných zemí. To by mělo dlouhodobé dopady na tuzemský výrobní sektor a významně by to oslabilo schopnost rychlého oživení ekonomiky.

Autor je ekonom Komerční banky