Akcie, měny & názory Michala Semotana: Akcie na rozcestí | E15.cz

Michal Semotan nadále doporučuje investovat i do akcií Applu.

Poprvé to letos na akciových trzích více zaskřípalo, když obavy z rostoucí inflace a teoreticky z možného růstu úrokových sazeb vyplašily celou řadu investorů. Výprodeje se spustily nejdříve na technologických akciích, ale další segmenty trhu na sebe nenechaly dlouho čekat. Většina akciových trhů je tedy od začátku měsíce v červeném.

Máme panikařit? Ani náhodou, důležité je zachovat klidnou hlavu. Realita je taková, že akcie mají za sebou velmi úspěšný rok, co se týká výkonnosti, dokonce tak dobrý rok, že bychom si na to loni nevsadili, nebo alespoň já ne. Proto je možný oddych na akciích, korekce předchozího růstu, jen se musí najít důvod.

Tím důvodem může být právě růst inflace. Nespekulujme o tom, jak velký to přinese výprodej, to stejně neodhadneme, máme ale kam ustoupit, od začátku roku jsou akcie pěkně v plusu. Ale ruku na srdce, jak tedy inflaci překonat? Termínovanými vklady či fixně úročenými instrumenty asi ne… Na investičním horizontu v řádech roků tak zbývají jen reality a akcie – jinou možnost osobně nevidím.

Nadcházející doba nám tak může přihrát firmy na rozumnějších valuacích a my to zkusíme využít. Že to krátkodobě, ve dnech, týdnech, možná i v měsících bude trochu bolet, taková je realita. Nenechme se ale vystresovat, použijme selský rozum a zkusme využít příležitosti, která může přijít! A na jaké akcie bychom si mohli vsadit? Na domácím trhu osobně sázím na ČEZ, Komerční banku – důvodem jsou rostoucí ceny elektřiny, u bank pak pravděpodobný růst sazeb v Česku a obnovení dividendy.

Pro otrlejší se nabízí příležitost odehrát story na Avastu, který má produkt, co nyní frčí, a poptávka bude vysoká i nadále, jen ten segment „technologických akcií“ není nyní tak sexy. V Evropě se nacházejí i nadále akcie, které mají před sebou zlepšující se období, a je to vidět na jejich číslech: třeba španělská Telefónica, britský Rolls-Royce, německé RWE.

Nevynechal bych ani komoditní sektor, kde ropné společnosti ještě plně nereflektují prudký posun ceny ropy nahoru (třeba BP a Shell). Sázíme také na dlouhodobý růst ceny uranu, když životnost jaderných elektráren se z důvodu snižování emisí bude prodlužovat – proto máme v portfoliu společnost Cameco, jednoho z leaderů daného sektoru.

A z dlouhodobého výhledu i vybrané silně rostoucí technologické společnosti budou akciovými investory poptávány…

Nám se v tomto směru nadále líbí Apple. Takže rada na závěr – sledujme trh, buďme připraveni k dokupům, trpělivost a zdravý selský rozum jsou tím klíčem k úspěchu. A ano, akcie má smysl mít v portfoliu i nadále.

Autor je portfolio manažer J&T Banky