Akcie, měny & názory Michala Semotana: Pražská burza dělá radost. Akcie má smysl držet | E15.cz

ČEZ, Komerční banka, Česká zbrojovka, Pilulka.cz a v nejbližším období i Avast – to jsou tituly v Praze, na které nejvíce sázíme. ČEZ odreportuje své výsledky příští týden, ty zatím nebudou nic ohromujícího, ale dobré zprávy přetrvávají – cena elektřiny, respektive kontraktů na roky 2022 i 2023 se stále drží výrazně výše, než čekali analytici, my i samotná firma – z toho bude ČEZ v příštích letech výrazně profitovat. Podařilo se dokončit prodej zahraničních aktiv v Bulharsku, výkon bloků jaderné elektrárny Temelín se podařilo navýšit. Kombinace zajímavé dividendy (v roce 2022 i díky prodeji aktiv v Bulharsku, dále už díky ceně elektřiny), potenciálu růstu na valuaci či ceny elektřiny dělají nadále ČEZ tím titulem, který patří do portfolia.

Komerční banka odprezentovala lepší výsledky, než se čekalo, zdá se, že nejtěžší období máme za sebou. A teď přijde to slazení cukřenkou, co nám bylo v minulém roce odepřeno – návrat k vyplácení dividend a růst sazeb od ČNB. Dámy a pánové, kde takovou situaci v Evropě máte? Když si dovolím poupravit citát jednoho nejmenovaného expremiéra za ČSSD.

Na Avastu hrajeme hru, Nortone, přihoď libru (no dobře, půl by stačilo) a můžeš si Avast koupit a my ti ho rádi prodáme. Snad tak smýšlejí i největší současní akcionáři. Pokud ne, tak se posuneme cenově zpět dolů, přes tento risk si zatím chceme Avast ponechat nakoupený.

Ve středu zveřejnila svá čísla za první pololetí megastar pražského trhu Start Pilulka.cz. Dramatický nárůst tržeb meziročně o 45 procent vypadá bombasticky, online prodej a covidová pandemie jsou tím, na co zákazníci slyší. A jen tak nepřestanou slyšet, proto držíme dále.

Na závěr jsem si nechal Českou zbrojovku, kde nyní bude chvíli trvat konsolidace převzetí amerického Coltu. Přesto tím firma dostala nový impulz, poptávka po jejích produktech nadále roste, akcionáři se dočkali první dividendy, z mého pohledu tato firma patří právě do dividendového portfolia a my ji tam máme!

Autor je portfolio manažer J&T Banky.