Akcie, měny & názory Nicole Gawlasové: Inflace zatím dopady recese nereflektuje | E15.cz

Inflace se v České republice již po delší dobu nachází nad inflačním cílem centrální banky. Konkrétně řečeno se ukazatel vzdaluje cíli od počátku roku 2019, když výjimku nepředstavují ani jeho hodnoty převyšující horní hranici tolerančního pásma kolem inflačního cíle. Takový vývoj pak nenarušil ani příchod recese, která zasáhla českou ekonomiku v první polovině letošního roku.

Taktéž v červenci překročil růst spotřebitelských cen cílovou hodnotu, když meziročně činil 3,4 procenta. Stávající vysoká inflace tak stále neodráží negativní dopady ekonomického poklesu. Důvodem je zejména stále se projevující vliv příznivého předkrizového vývoje, ale také rychlé oživení ekonomiky či značně expanzivní přístup jak fiskální, tak měnové politiky. Svou roli hrají rovněž vládní programy na udržení zaměstnanosti, které napomáhají k pozitivnímu sentimentu domácností. Tyto faktory pak představují rozdíl oproti Velké recesi.

Nadcházející měsíce by však měly přinést obrat v inflačním scénáři, když očekávaný růst nezaměstnanosti v důsledku ukončení zmíněných programů bude přispívat k oslabování spotřebitelské poptávky. Inflace by tak měla začít pozvolna zpomalovat a na začátku příštího roku by se měla nacházet poblíž inflačního cíle ČNB. Rizika ale zůstávají vychýlena směrem vzhůru, a to proto, že pokračující oživování ekonomiky vyvolá opětovně sílící inflační tlaky. Na ty by pak měla centrální banka reagovat zpřísňováním měnové politiky.

