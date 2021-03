Akcie, měny & názory Petra Bártka: Akcie nejsou drahé, ale vyplatí se vybírat si | E15.cz

Rozdíl ve výnosnosti je zhruba o půl procenta nižší než v předchozích letech, což lze ale lehce vysvětlit výhledem na růst zisků. Po očekávaném letošním skoku zisků o devět procent nad úroveň předkrizového roku 2019 se následně odhadují růsty skoro o deset procent ročně. To je výrazně více než zhruba sedmiprocentní růst v dekádě před koronavirem.

Taková očekávání mají logiku vzhledem k úspěšnému počátečnímu boji proti ekonomickým dopadům zdravotní krize. Fiskální podpora zabrzdila propad spotřebitelské nálady a monetární politika zamezila problémům ve finančním systému. Otázkou ovšem je, zda tyto politiky nebyly až příliš úspěšné.

Čisté jmění Američanů je proti konci roku 2019 o čtyři procenta vyšší a míra úspor dosahuje více než patnácti procent. Prezident Biden se do ekonomiky chystá napumpovat dalších sedm procent HDP, vlády v Evropě také ztratily dluhové zábrany. Přitom omezení investic do těžby vede k rychlému oživení cen ropy a problémy v dodavatelských řetězcích také podporují inflaci.

Aktuální cílování zaměstnanosti místo inflace ze strany Fedu se tak může rychle změnit. Výnosy dluhopisů kolem 1,6 procenta jsou přitom stále jen lehce nad minimy z let 2012 a 2016. Jejich úroveň mezi dvěma a třemi procenty by zásadně nedopadla na očekávané růsty ziskovosti firem, ale akciovým indexům by vzhledem k současnému ocenění sebrala prostor na další rok až dva. Vyplatí se tak vybírat dosud přehlížené sektory.

Autor je analytik České spořitelny.