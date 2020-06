Akcie, měny & názory Tomáše Vlka: Nepokoje nevadí. Zatím | E15.cz

USA už zažily hodně nepokojů, všechny nakonec utichly a na ekonomice vážné škody nezanechaly. Tato teze by ovšem přestávala platit v případě déle trvajících problémů. Protesty spojené s rabováním a zákazy vycházení by jednoznačně ohrozily rychlý návrat ekonomiky k normálu. Už předtím musela být optimistická očekávání poupravena k horšímu a kupící se problémy nejsou to, co by zotavující se ekonomika potřebovala.

Druhé vlny nákazy koronavirem se dnes na trhu bojí málokdo. Dá se však uvažovat o tom, zda srocování velkých skupin lidí nehrozí vytvořit nová ohniska. Pokud by se něco takového rýsovalo, investoři by rozhodně klidní nezůstali, protože všichni vidí, co napáchala první vlna nákazy.

Potenciálních důsledků se tedy finanční hráči příliš nebojí. Možná jim situace i trochu pomáhá třeba tím, že Donald Trump řešící domácí problémy nemá čas hrozit Číně novými cly, či dokonce vypovězením obchodní dohody. I tak by ale odstranění zbytečného rizika spojeného s protesty trhy uvítaly. Způsob samozřejmě neřeší.

Autor je hlavní analytik Patria Finance