Akcie, měny & názory Tomáše Vlka: Příliš světlé akciové zítřky | E15.cz

Některé tradiční ukazatele jako poměr ceny akcií a očekávaného zisku naznačují už velice drahý trh. Investoři však odpovídají vytrvalými nákupy a pohledem skrze současné problémy na daleko světlejší pokrizové zítřky. Naděje upínající se k druhému letošnímu pololetí a příštímu roku však paradoxně míří do období, které bude nutně spojeno s velkými problémy a riziky.

Po každé recesi přijde oživení, jenže to současné zatím jako rychlé nevypadá. Ještě za rok či dva se zřejmě budeme na předkrizovou úroveň dívat zdola. Nadějné zprávy o vakcíně jsou fajn, ale její široká dostupnost je stále daleko a případné druhé vlně nákazy nezabrání. Obchodní válka USA – Čína znovu nabírá na intenzitě a zakousnout se může právě do oživení v příštím roce. Peníze z centrálních bank se sice valí, ovšem hlavní tok směrem do akcií – zpětné odkupy – bude z řady důvodů v nejbližší době slabý.

Během příštího roku pak můžeme čekat i boj s důsledky boje proti koronaviru. Extrémní nárůst výdajů zvedá riziko dluhové krize v Itálii a v dalších zemích. Zároveň se rozjede debata o zalátání rozpočtových děr vyššími daněmi, což akcie opravdu rády nemají. Oživení může poškodit také brexit, pokud obě strany nezvládnou vyhrocenou licitaci o obchodní smlouvě.