Akcie, měny & názory Tomáše Vlka: Velmi nervózní investice do akcií | E15.cz

V materiálech pro klienty už delší dobu upozorňujeme na situaci, která se spolu s koronavirem ještě dál vyhrotila: Pokud chcete rozumný výnos nad inflaci, prakticky se nevyhnete investici do akcií se všemi riziky, která to nese. A takto uvažovalo a uvažuje hodně investorů, jejichž peníze tak hnaly ceny vytrvale a výrazně nahoru po řadu měsíců. Akcie záhy začaly být z pohledu valuací jednoznačně drahé, ale alternativa stále nikde.

S jídlem pak roste chuť a řada investorů při setrvalém růstu sáhla k urychlení zisků skrze opce. S tím narostlo i tempo růstu, valuace se šponovaly ještě výš a rostl velký otazník nad tím, jak dlouho to trh vydrží. Opce či jiné deriváty jsou samozřejmě dvojsečná zbraň, takže tendence je vyprodat při prvním záchvěvu je velká. A s nimi se pak vezou i příslušné akcie.

Z posledního propadu se akciové trhy pravděpodobně dostanou, a to možná velmi rychle. Bylo to však další z varování, na co se připravit: Trh s tendencí k bublinám, které se občas prudce upustí, aby se následně znovu nafukovaly, může charakterizovat i další měsíce. A s výhledem na nekončící boj s koronavirem, americké prezidentské volby či do nekonečna se vracející problémy s brexitem to mohou být měsíce velmi zajímavé.

Autor je hlavní analytik Patria Finance