Akcie, měny & názory Viktora Zeisela: Model pošle sazby ještě nahoru | E15.cz

Podle slov guvernéra ČNB Rusnoka po posledním zasedání bankovní rada předpokládá stabilitu sazeb. Z prognózy sice můžeme vyčíst, že ve třetím čtvrtletí by úroky mohly jít trochu nahoru, nicméně v dalších kvartálech už centrální banka čeká snižování sazeb. Odtud tedy plyna přibližná stabilita sazeb, jak o ní mluví guvernér.

Trhy do konce roku věří spíše tomu, že Česká národní banka bude snižovat sazby, než že by je zvyšovala. Podle posledního zjištění agentury Bloomberg přesně polovina analytiků, kteří odevzdali svou prognózu pro druhé čtvrtletí příštího roku, nepředpokládá zvýšení sazeb v horizontu jednoho roku. Z dvanácti ekonomů čeká snižování sazeb pouze jeden. My se řadíme k menšině, která vidí tento rok ještě jeden nárůst úroků.

Naše prognóza vychází ze dvou zásadních předpokladů. Zlepší se situace v zahraničí a ČNB nebude dlouhodobě ignorovat svůj model. O posílení německé ekonomiky hovoříme už nějakou dobu. HDP za první čtvrtletí nedopadl vůbec špatně, ale indikátory z průmyslu už tak povzbudivé nejsou. Věříme, že ve druhé půlce roku se Německu bude dařit. Vrásky nám ale stále dělá situace kolem brexitu.

Druhým předpokladem je, že ČNB bude postupovat v souladu se svým modelem. Dosud tak až na pár výjimek činila. V únoru to sice vypadalo, že jde proti doporučení prognózy, ale v květnu už radní další zvýšení sazeb podpořili. Pokud vnější prostředí alespoň trochu posílí a koruna zůstane slabá, tak model ukáže na růst sazeb a bankovní rada k němu podle nás nakonec přistoupí.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky