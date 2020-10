Americký diář Julie Urbišové: V područí viru | E15.cz

Nebýt covidu, hrála by v těchto dnech hlavní roli amerického života politika. Oba kandidáty bychom slyšeli mluvit ze všech stran, slyšeli bychom vzájemné obviňování a praní špinavého prádla. Řadoví členové stran by teď ještě na poslední chvíli osobně obcházeli nespočet domácností a snažili se přesvědčit voliče, aby to 3. listopadu hodili do uren právě jim.

Vše je ale jinak, volební rok 2020 není o politice, není o rozebírání zahraničních vztahů, o jasných či méně jasných plánech, není plný slibů. Amerika naplno zápasí s virem, který po letním oslabení znovu sílí.

Pětatřicet států USA hlásilo minulý týden navýšení počtu nakažených o 10 procent ve srovnání s týdnem předchozím, 21 států v minulém týdnu zaznamenalo rekordní počty nemocných a odborníci tato čísla sledují s obavami a otázkou, jaké budou povolební podzimní a zimní měsíce.

A tak zatímco se republikáni viru zjevně nebojí a své bojovníky posílají do první linie za rozkazů generála nejvyššího, demokraté usoudili, že nebudou za každou cenu své členy a potenciální voliče vystavovat nebezpečí nákazy a většinu kampaně jedou online. Koronavirus je téma, které je v tomto týdnu v kampani tím nejskloňovanějším. Docela se pozapomnělo na to, že Biden je senilní děda, i na to, že Trump roky neplatil daně. Neřeší se globální oteplování a zelená politika, a to ani tehdy, kdy se pobřeží Mexického zálivu potýká s rekordním počtem hurikánů a na západním pobřeží hořelo několik států najednou. Koronavirus a to, jak se k němu staví vláda současná, i vláda potenciálně budoucí, přebíjí vše.

Není divu: pandemie přinesla obavy. Obavy z nemoci a obavy ze ztráty zaměstnání a obecně z poklesu životního standardu. Americký zdravotní systém je jedno z mála, čím se země nikde nevychloubá. Ačkoliv se pyšní skvělým zázemím nemocnic a technickým vybavením i mozky, systém jako takový je složitý, korupční a nahrává soukromým zdravotním pojišťovnám. Plánované zrušení Obama care současnou vládou děsí ty nejchudší, kteří si komerční pojištění nemohou dovolit.

Čím se ale naopak může Amerika v současné době docela pochlubit, je ekonomika. Trh s realitami je díky rekordně nízkým úrokovým sazbám k nezastavení a díky státním programům přežívají i tvrdě zasažené byznysy.

Říjen je začátkem takzvané holiday season. Američany teď zajímá hlavně to, zda budou moct jejich děti koledovat na Halloween a zda budou moci navštívit svou rodinu na Den díkůvzdání. Pokud v té době bude jasno o novém prezidentovi, bude to jen k dobru. Rozvášněné rodinné debaty a spory na téma prezident u nejsvátečnějšího stolu v roce byly poslední čtyři roky oblíbeným tématem novinářů. Snad se letos bude povídat spíš o dětech a jejich vánočních přáních.

Autorka je spolupracovnice redakce