Bohumil Trampota: Akciové trhy od začátku roku ztrácejí, zvykněme si na jejich kolísání | E15.cz

Dosavadní letošní obchodování bylo opravdu velmi volatilní, s velkými výkyvy ať už na jednu nebo druhou stranu. Naše domácí burza měřená indexem PX za prvních jedenáct měsíců ztratila 14,78 procenta. Minima byla ale někde na úrovni až téměř –22 procent. Ostatní Evropa podle indexu STOXX Europe 600 je na tom o něco lépe a od začátku roku odepsala 9,79 procenta. Podobně jako pražská burza měla minima kolem –22 procent. Za mořem klesly akcie podle indexu S&P500 do prosince o 14,39 procent s minimy kolem –25 procent.

Mimochodem v Praze byly v tomto roce zatím jen tři růstové měsíce, vloni přitom deset, zatímco v Evropě čtyři stejně jako v USA, pokud nepočítáme kosmetický růst o 0,01 procenta v květnu. Nejhorší měsíc byl v Praze srpen s propadem o 4,84 procenta. V USA byl „rekord“ –9,34 procenta v září a v Evropě –8,15 procenta v červnu. Naopak nejlepší byl na pražském parketu říjen se ziskem 5,41 procenta, za mořem i v Evropě červenec s růstem 9,11 procenta, respektive 7,64 procenta.

Asi úplně každého teď napadne otázka, jak to bude nebo by mohlo být v příštím roce? Určitě bude dění na akciových trzích ovlivňovat hospodaření firem ve stávajícím hodně nejistém prostředí. Dokáží v těchto podmínkách reportovat hospodaření, které řekněme potěší investory? Bude recese nebo nebude? A jak to ovlivní samotné společnosti? Bude firmám znepříjemňovat život covid, nebo něco podobného?

Z(a)tracená čísla – Pád ceny bytů:

Dění budou dále ovlivňovat geopolitické otázky a bohužel se nejedná pouze o válku na Ukrajině. A samozřejmě, jedním z nejdůležitějších faktorů bude chování centrálních bank. Inflace je vysoká a centrální banky ji krotí a budou krotit růstem úrokových sazeb, a to na obou stranách Atlantiku. V neposlední řadě hraje roli také samotná valuace.

První otázka byla jednoduchá, ale odpověď jednoduchá není vůbec. K tomu, abychom dokázali odhadnout, jakým směrem se akciové trhy vydají, si budeme muset nejprve odpovědět na výše zmíněné a pravděpodobně i na mnoho dalších otázek. Čeho se tedy můžeme dočkat, je fakt, že i v roce 2023 bude zřejmě obchodování na akciových trzích nadále charakteristické vysokou volatilitou.

Autor je analytik Komerční banky