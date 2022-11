Předčasné důchody nás přijdou draho - komentář | E15.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své tiskové zprávě doporučilo lidem v předdůchodovém věku zažádat si o předčasný důchod. Pokud to stihnou do konce roku, při průměrných výdělcích si tím polepší na důchod zhruba o tisícovku. To je při současných důchodech obrovský rozdíl a desítky tisíc lidí toho začaly okamžitě využívat.

Myšlenka předčasných důchodů ale nikdy neměla být hra s čísly, kdy se to finančně jeden rok vyplatí, druhý nikoli a třetí zase ano. Ostatně přesně to se stalo v posledních třech letech. Předčasné důchody jsou nástrojem, který má umožnit lidem ve vyšším věku odpočinout si ze zdravotních důvodů, ale obecné pravidlo je, že čím déle člověk pracuje, tím vyšší bude mít důchod. To se nyní postavilo úplně na hlavu.

Kvůli mimořádným valorizacím důchodů se přihodily hned dvě zvláštní situace. První je výše zmíněná výhodnost předčasného důchodu. Platí, že čím bral člověk více peněz, tím výhodnější je zajít si vyměřit důchod ještě letos. Mimo papírování a času to nic nestojí, protože je u nás možné požádat o důchod bez jeho výplaty, tedy zvýšit si požádáním letos budoucí důchod a dál pracovat. I proto jen za poslední dva měsíce o předčasný důchod požádalo přes 40 tisíc lidí a po upozornění ministerstva to může být do konce roku 100 tisíc.

Tisícovka navíc měsíčně pro sto tisíc lidí už je 1,2 miliardy ročně, čímž by účet pro státní kasu mohl skončit, pokud by šlo skutečně jen o zafixování výhodnějších podmínek bez výplaty, tedy pokud by žadatelé dále pracovali. Většině se to určitě vyplatí, ale část lidí samotná žádost do předčasného důchodu pošle, protože tím uzavřou pracovní etapu života a oddychnou si, navíc s bonusem oproti tomu, kdyby šli do důchodu v řádném termínu. Kolik to bude, je těžké odhadovat, ale pro stát to budou další stovky milionů navíc na důchodech a stovky milionů v neodvedených daních a pojištění. Celkový účet tak může snadno vyrůst v prvním roce na dvě miliardy.

Druhou zvláštní situací jsou důchody nejméně vydělávající skupiny obyvatel, kde mimořádná situace způsobila, že důchody mírně převýší dosavadní mzdu. Tam je pochopitelně motivace pracovat ztracena absolutně, a přestože se můžeme bavit o tom, že větším problémem je nízká mzda než vyšší důchody, systémově je to absurdní stav, který však nejlépe ilustruje mimořádnost současné situace.

Systém výplat důchodů je natolik komplikovaný a plný výjimek, které se ve vší nahotě projevily právě v dnešní nestandardní době, že dokonce vznikly specializované profese poradců, kteří lidem pomáhají počítat ideální dobu odchodu do důchodu a vyplňovat potřebné doklady. Samo ministerstvo musí na absurditu situace upozorňovat, aby předešlo situaci, kdy si déle pracující budou stěžovat, že mají menší důchody, než kdyby pracovali o rok méně. Aby předešlo situaci, kdy lidé budou upozorňovat na to, jak je takový systém absurdní a zbytečně složitý. Abychom ze všech stran neposlouchali, že po desítkách let práce vůbec netušíme, co nás na důchod čeká.

Na mimořádnou situaci se lze vymlouvat jen trochu, protože není tak obtížné napsat vzoreček důchodů, který by pochopil každý, a do něhož když vstoupí dvě mimořádné valorizace, neskončí to tak perverzní situací, v jaké jsme nyní.