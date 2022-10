Důchody raketově rostou. Někteří důchodci přesto chudnou | E15.cz

Letošní růst starobních důchodů je oslnivý. Ten, kdo bral loni průměrný důchod, si během jediného roku polepšil o zhruba 2500 korun. A to hlavně díky dvěma mimořádným valorizacím. Naposledy se tak prudce zvyšovaly důchody v roce 1995. Někteří důchodci si ale přesto relativně pohoršili. A hlavně: masivní zvyšování důchodů jen prostřednictvím zásluhové části znamená obrovské mandatorní náklady pro stát do budoucna.

Pokud se člověk podívá na letošní průměrné zvyšování důchodů, může snadno získat pocit, že jediní, kdo z této inflační krize vyvázli beze šrámů, jsou právě penzisté. Ano, mnozí si tak skutečně zachovali svou kupní sílu z roku 2021, a někteří si dokonce polepšili za jediný rok o několik tisícovek. Počet důchodců s nadprůměrnými penzemi mezi 20 a 30 tisíci korun se z roku na rok téměř zdvojnásobil ze 180 tisíc na 300 tisíc lidí. Valná většina z více než dvou milionů starobních důchodců však pobírá penzi pod 20 tisíci korunami.

Vzoreček za miliardy

Náklady na zvyšující se počet nadprůměrných důchodů začínají zásadně zatěžovat státní rozpočet. Jen dvě letošní mimořádné valorizace, z nichž těží především penzisté s nadprůměrnou rentou, si vyžádaly ze státního rozpočtu zhruba třicet miliard korun. Příští rok pak náklady na důchody vzrostou v rámci zákonné valorizace až o sto miliard korun. A je pravděpodobné, že příští rok se dočkáme další mimořádné valorizace – náklady tak zřejmě budou ještě vyšší.

Česko si tím zadělává na dlouhodobý mandatorní problém, který nemusí být schopno ufinancovat. Při zavádění současného vzorečku mimořádné valorizace navázané na vysokou inflaci asi nikdo nepřemýšlel o tom, že by k tak velkému zdražování mohlo jednou skutečně dojít. Reálné dopady na státní rozpočet jsou totiž tak zničující, že i pravicová vláda musí chtě nechtě mimořádně zvyšovat daně, aby dostála svým zákonným závazkům.

Otázkou je, jestli při zavádění tohoto vzorečku vůbec někdo přemýšlel. Mimořádná valorizace penzí totiž zcela míjí svůj cíl, tedy ochránit ty nejslabší před mohutným zdražováním. Nejvíce pomáhá již zajištěným, a naopak těm s podprůměrnými penzemi přidává jen pár stovek. Ti si tak rozhodně neudržují svou kupní sílu, a naopak se paradoxně navzdory mimořádné dávce propadají do chudoby. Stát tak musí vedle mimořádné valorizace důchodů platit více ještě také například na příspěvcích na bydlení.

Zářijová valorizace důchodů:

Zdroje (zatím) jsou

Institut mimořádné valorizace penzí tedy postrádá smysl a měl by být urychleně přepracován, aby kvůli němu stát dále neztrácel zbytečně miliardy korun, jež pak musí hledat tak složitými konstrukcemi daní, jako je například daň z mimořádných zisků (windfall tax), která má děravou státní pokladnu zaplnit.

Ovšem to by toho chtěl volič asi příliš po státu, který je v posledních letech spíše zvyklý systematicky si podřezávat zdroje příjmů ve prospěch těch, kteří to nepotřebují. Tímto způsobem z rozpočtu přede dvěma lety vypadlo sto miliard korun kvůli zrušení takzvané superhrubé mzdy. Ještě že zdroje (zatím) jsou.