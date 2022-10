Robert Malecký: Fialova vláda bude tlačit nový stavební zákon na sílu | E15.cz

Vláda Petra Fialy se zaklíná zrychlením stavebního řízení, které má být hlavním účelem změny a odvrátit hrozící budoucí kolaps výstavby v Česku. Tvrdí to tedy premiér. „Odmítali jsme vznik centrálního stavebního úřadu, protože blízkost úřadů k občanům pokládáme za zásadní. Novela přesně toto naplňuje a zabrání kolapsu stavebnictví, ke kterému by došlo, kdyby byla v platnosti přijatá předloha minulou vládou,“ řekl Fiala poté, co novelu ve čtvrtek schválila vláda. Ještě dodal, že zrychlení a zjednodušení stavebního řízení je zásadní věc pro budoucnost země, což je zase prohlá- šení především politické.

Odraz tohoto vizionářského postoje nacházíme i ve zmíněném programovém prohlášení vlády v preambuli kapitoly věnované regionálnímu rozvoji: „Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení ve spolupráci se samosprávami a při zachování ochrany ostatních zájmů.“ Zrychlit a zároveň zachovat „ostatní zájmy“? Contradictio in adiecto, zvolal by latiník. Tím spíš že ve stejném vládním prohlášení jen o kousek níž najdeme naopak následující slib: „Odmítáme NIMBY efekt (not in my backyard – ne na mém dvorku - pozn. aut.), budeme však podporovat zapojení veřejnosti a její seznámení s investorskými záměry, aniž by to řízení zdržovalo.“

Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu vládu kritizují, že se požadované zrychlení rozhodla vyřešit na sílu. A jde právě o zapojení veřejnosti, pro účely zákona sdru- žené ve spolcích, které mají ve stanovách péči o ochranu přírody. „Vyloučit veřejnost téměř ze všech řízení navrhuje mimo jiné ministr průmyslu Jozef Síkela za STAN, ačkoli právě toto hnutí mělo ve svém předvolebním pro- gramu jasný slib vrátit veřejnosti možnost podat připomínky ke stavebním záměrům, pokud se dotýkají životního prostředí,“ říká za Zelený kruh Petra Kolínská.

Zájmy ochrany přírody měla před vládní- mi kolegy, a to zejména z průmyslu a dopra- vy, hájit ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Jenže ta ve vládě ze zdravotních důvodů končí, její úřad podle ochránců přírody „liniovým“ rezortům ustoupil. Symbolicky si to můžeme ilustrovat tak, že zatímco premiér Fiala a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš novelu představovali na tiskové konferenci, úřad Anny Hubáčkové to jen okomentoval tiskovou zprávou.

Fialova vláda má navíc ještě v zádech hnutí ANO, kterému nový návrh tak trochu rozkopal hračky. Bartošova předchůdkyně Klára Dostálová tvrdí, že zákon je špatný a bude ho muset opravovat sněmovna. Přeloženo do srozumitelného jazyka se dají opět čekat obstrukce a válka slov. Fiala je zjevně rozhodnut jít do schvalování plnou vahou své pohodlné většiny a pak je tu ještě Senát a pre- zident (a případně Ústavní soud). Vládu může čekat fiasko, nebo se zapíše do dějin jako ta, která rozhýbala stavební trh v Česku. Což se ovšem dozvíme nejdřív tak za deset let.

