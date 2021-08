Startup, nebo korporace? Komentář Filipa Mikschika | E15.cz

Září je hned vedle ledna měsícem, kdy lidé v Česku nejčastěji nastupují do nového zaměstnání. Letos je situace na trhu práce uchazečům stále nakloněna, po nových lidech je velký hlad, a to na všech frontách. Takže kam jít? Určitě jste už někde narazili na debatu, jestli je lepší pracovat v korporátu, nebo zamířit do startupu.

Pojďme se tedy podívat na výhody práce v korporaci. Nejčastěji se skloňuje slovo jistota nebo stabilita. Je relativně velká šance, že když je tady ta firma desítky let a má tisíce zaměstnanců, neskončí bez varování příští měsíc. Ano, jistota je to zcela určitě vysoká. Že v ní ale bude místo pro vás, už taková jistota není. Znám mnoho příběhů lidí, kteří šli do korporací za vysněnou jistotou, ale kdesi za mořem se rozhodlo, že buňka v tabulce s názvem „headcount“ má být o trochu nižší, a tato jistota se najednou proměnila v hledání nejbližšího místně příslušného pracovního úřadu. A kdo ví, jaké plány má taková korporace přichystané pro případ potenciální podzimní vlny pandemie.

Může však takovou jistotu nabídnout startup? Znám mnoho příběhů zakladatelů startupů, kteří když šlo do tuhého, vše otevřeně ve firmě řekli. Zaměstnanci tak věděli, jaká je situace, a mohli se na ni připravit a adekvátně reagovat. A možnost potkat se se zakladatelem u jednoho stolu a probrat věci mezi čtyřma očima je také něco, co vás v korporaci úplně nepotká.

U startupů se jako nejčastější výhoda zmiňuje raketový růst. Ať už samotné firmy, tak i vaší kariéry. To je určitě pravda, ale i na takový růst musíte být dobře připraveni. Může se stát, že nastoupíte do firmy, kde se celý tým nají z jedné pizzy, ale za pár měsíců má desítky nebo i stovky zaměstnanců, které si ani nezvládnete zapamatovat jménem. Složitost vaší práce roste a najednou můžete zjistit, že už na ni nestačíte. A pokud bude růst pokračovat, najednou zjistíte, že počty lidí ve firmě se počítají v tisících a pro zvládnutí jejích řízení přicházejí procesy, schvalování a že už vlastně začínáte pracovat v korporaci. Minimálně tímto aspektem vás korporace nepřekvapí, startup se z ní už nikdy nestane.

Pravda, kterou hledáme, je ale očividně někde úplně jinde. Otázka startup versus korporace je postavena špatně. Nejde o firmu a o její velikost. Jde o vás – o člověka, který má v takové firmě pracovat. Jde o to, co vám vyhovuje. Znám spoustu lidí, kteří se snažili podnikat, budovat startup, ale nakonec zjistili, že je jim lépe v jasné struktuře korporace. A naopak mnoho lidí našlo svou svobodu ve startupu.

Jde o to, jestli jste nejlepší jako specialista, který rád zná své místo, své možnosti a kompetence a ty dále rozvíjí. Jestli máte rádi jasně dané strukturované problémy a jste efektivní v jejich řešení. Pokud ano, volte korporaci. Ráda vás provede, najde pro vás tu správnou škatulku. Pokud ale nejraději řešíte nestrukturované problémy, rádi dostanete zadání, které vám umožní hledat vlastní cestu, nebo ještě lépe když chcete s tím zadáním přicházet sami, přijmout svobodu a odpovědnost, která jde s tím, zkuste to ve startupu.

Právě teď je nejlepší doba na hledání práce. Volných míst je rekordní množství a kvalitních talentů nedostatek. A to, jestli do práce přijdete v obleku, nebo v tričku, je vedlejší. Ostatně v době, kdy většina pracovní doby probíhá na home office, je to vlastně jedno.