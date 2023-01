Flanelový kult Petra Pavla, taháky Danuše Nerudové a Babišův soud | E15.cz

Poslední týden před prezidentskými volbami bývá obvykle pro konečný výsledek klíčový. Řada lidí se rozhoduje až právě nyní, koho nakonec pošle do druhého kola. V dosavadních fázích kampaně se objevilo několik zásadních okamžiků, které dynamiku souboje prezidentských kandidátů postupně proměňovaly. A nakonec můžou mít důležitý vliv na to, kdo v březnu ve Vladislavském sále Pražského hradu složí prezidentský slib.

K tabuli!

Zcela nečekaným tématem kampaně se stalo zkoušení prezidentských kandidátů. Asi nejznámější jsou výkony Babiše a dalších ve školních třídách v rámci pořadu K tabuli. Ale uchazeči o Hrad byli zkoušeni i v dalších debatách či rozhovorech.

Na přezkušování prezidentských kandidátů ze znalostí základní školy ale nebylo nejdůležitější, že toho poměrně dost nevěděli, ale jak se při tom chovali. Jak se třeba ze své neznalosti pokoušeli vylhat a zároveň dělali z voličů blbce.

Asi můžeme mít prezidenta, který třeba neví, kdy jsme vstoupili do NATO, nezná Švejka nebo neumí tak dobře francouzsky, ale rozhodně by neměl trapně opisovat z taháku ve stylu krádeže chilského pera jako Danuše Nerudová, neměl by předstírat víkendovou četbu Haška „po škole“ jako Andrej Babiš a mohl by se také zdržet zavádějících tvrzení, že se za minulého režimu intenzivně učil francouzštinu, když ve skutečnosti chodil na kompletní kurz vojenského zpravodajce, kde byla francouzština jen jedním z řady předmětů.

Paradoxně nám tak zkoušení přineslo o kandidátech a jejich povaze víc informací, než bychom se dozvěděli z běžných debat. Vzhledem k tomu, že prezident by měl být především morálním vzorem, tak u tabule pohořeli všichni tři hlavní favorité.

Babišův soud

Zprošťující rozsudek prvostupňového soudu v roky se táhnoucí kauze Čapí hnízdo byl byl vynesen pouhých pár dnů před prvním kolem. Ačkoli věrní voliči Andreje Babiše zřejmě ve většině případů nepovažují tuto padesátimilionovou „aférku“ za podstatnou, přece jen její načasování šéfovi hnutí ANO v prezidentské kampani nijak nepomáhá.

Třeba tím, že se opět všude mluví o jeho kauze, která tak přebíjí jeho možnosti upozorňovat na chyby jiných. Kauza je naopak snadným střelivem pro konkurenty.

Babiš svou roli v závěrečných dnech kampaně také oslabuje tím, že se odmítá zúčastnit důležitých debat, třeba té nedělní v České televizi. Z posledního průzkumu STEM to vypadá, že Babiš svým lehkovážným odmítáním diskutovat s ostatními kandidáty přecenil své postavení. Jeho podpora totiž klesá, a naopak roste volební model u Jaroslava Bašty, který mu může odlákat část fanoušků.

Rozhovor s Andrejem Babišem

Trable paní profesorky

Už tři průzkumy potvrdily pokles u Danuše Nerudové. Obliba někdejší rektorky Mendelovy univerzity už je evidentně za svým vrcholem. Tím, že Nerudová postupně posilovala a v některých průzkumech se vyšvihla až do čela celého pelotonu, přitáhla větší pozornost ke své kontroverzní minulosti na univerzitě, pochybným vědeckým výsledkům a také vlivnému okolí.

Ani jedno z těchto potenciálně nebezpečných témat ale nedokázala odclonit, a naopak odmítáním jakékoli zodpovědnosti v kauze Mendelovy univerzity své postavení před voliči ještě zhoršila. Vánoční svátky ani nevyužila k další propagaci svého soukromí ve stylu spálených vanilkových rohlíčků na Instagramu, v čemž byla naopak velmi zdatná, takže se přes celé svátky řešily především její problémy.

Rozhovor s Danuší Nerudovou

Načasování generálovy kampaně

Nejlepší „timing“ své prezentace tak z hlavních favoritů má nakonec Petr Pavel. Svou hlavní negativní kauzu s náhle „obživlým“ spolužákem z vojenské přípravky si odbyl už během října a listopadu, měl dost času na to, aby vysvětlil, co vysvětlit chtěl, a okolnosti jeho působení v komunistické armádě už začaly po tolika týdnech lidi trochu unavovat.

Naopak Pavel se v uplynulém týdnu nečekaně objevil mezi mladými prvovoliči na náměstích a v klubech, což je chytrý tah proti „monopolu mládí“, který si zatím udržovala Danuše Nerudová. Ani pokus o vznik „flanelového kultu“ podle vzoru „číra“ Karla Schwarzenberga před deseti lety ale z Petra Pavla zřejmě „love brand“ jen tak snadno neudělá. Špetka charismatu a jakési civilnosti generálovi ve výslužbě stále chybí.

Rozhovor s Petrem Pavlem