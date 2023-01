Pavel, nebo Nerudová? Rozdíly, v čem se liší a co o sobě říkají | E15.cz

Proč kandidují

Petr Pavel

O tom, že bude chtít generál ve výslužbě Petr Pavel jít do prezidentských voleb, se mluvilo už několik let, zvláště pak poté co se aktivně zapojil do boje proti covidové pandemii. V posledním roce se obklopil týmem, s nímž oficiálně spustil kampaň. Podle jeho slov potřebuje Česko prezidenta, který bude klidný a srozumitelný.

Petr Pavel říká, že kandiduje proto, aby nezvítězily hodnoty, které reprezentuje jeho soupeř a bývalý premiér Andrej Babiš. „To znamená především populismus, lhaní a dost často i to přizpůsobování si pravidel. Tohle opravdu není to, co bych České republice přál,“ řekl Pavel v rozhovoru pro deník E15.

Danuše Nerudová

Danuše Nerudová vidí svoji přednost nejen v tom, že je žena, ale že nabízí i obrat po dvaceti letech, kdy na Pražském hradě seděli kariérní politici. Ráda by byla tím, kdo aktivně otevírá nová témata, a to i ta nepříjemná. „Pokud prezident nebo prezidentka ten úřad vykonává aktivně, tak má velkou moc ovlivňovat veřejné mínění v České republice. Prezident není ten, který má řídit provoz státu, to přísluší vládě. Ale prezident je ta osoba ve veřejném prostoru, která má úctu a respekt,“ řekla pro Radiožurnál. Konkrétně se chce zaměřit na podporu chudších oblastí republiky či třeba vzdělání.

Oba kandidáti se vymezují vůči končícímu prezidentovi Miloši Zemanovi, kterého kritizují za nejrůznější svévolná rozhodnutí z posledních deseti let, případně přílišnou náklonnost k Číně a Rusku z minulosti.

Společné názory: V čem se Danuše Nerudová a Petr Pavel shodují

Zahraniční politika, euro, Green Deal

Oba favorité zastávají prozápadní pohled na mezinárodní politiku, členství České republiky v Evropské unii a NATO považují za stěžejní. „Současná česká diplomacie naprosto správně přestala lavírovat mezi Východem a Západem. Patříme do společenství demokratických zemí a musíme se podle toho chovat a také tak konat,“ uvedl Pavel v anketě deníku E15. Podle Pavla je potřeba jednat obezřetně s Čínou.

Oba jsou v případě splnění kritérií pro přijetí eura, stejně tak souhlasí s principy Green Dealu. Kandidáti se také shodují, že je potřeba jednotná zahraniční politika, tedy úzká koordinace Hradu, vlády i obou parlamentních komor.

Válka na Ukrajině

Nerudová a Pavel se shodují v tom, že by česká vláda neměla přestávat s pomocí válkou zasažené Ukrajině. Jako prezidenti by zemi bez váhání ještě letos navštívili. „Ukrajinci bojují i za naši bezpečnost a svobodu. Putinovo Rusko se chová jako teroristický stát. Vraždí nevinné, posílá rakety do obydlených sídlišť a neštítí se ničeho. Přála bych nám všem, a hlavně všem Ukrajincům mír. Ten ale nastane až s odchodem posledního ruského vojáka z území Ukrajiny,“ uvedla Nerudová v anketě deníku E15, v naprosté shodě s Pavlem.

Inflace

Česká národní banka by podle Nerudové měla postupovat v souladu s vládou, aby se snížila inflace. „To nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo, že ČNB bude zvyšovat úrokové sazby a vláda bude bezedně navyšovat výdaje. Vláda bude muset najít správný poměr mezi dobře mířenou pomocí, která pomůže lidem zvládnout složité časy, a mezi zodpovědným přístupem k veřejným financím a budoucnosti našich dětí,“ uvedla Nerudová v anketě deníku E15.

Petr Pavel by chtěl transparentnější výběr členů bankovní rady ČNB, kandidáti by se podle něj měli podrobit veřejnému slyšení.

Energie

V energetické krizi je potřeba podpořit nízkopříjmové obyvatele, shodují se kandidáti, kteří na podzim podpořili zastropování cen energií. Podle Pavla je také důležité zaměřit podporu na velké firmy, podle Nerudové je klíčové napnout síly k dosažení surovinové nezávislosti na Rusku, k rozvoji udržitelné energetiky a jádra.

Důchody

Když dojde na téma důchodů, je Nerudová ve svém živlu. Zastávala pozici předsedkyně důchodové komise za ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

Zasazuje se o realizaci důchodové reformy včetně zavedení minimální penze či reformy třetího pilíře. „Čím dřív se ta změna udělá, tím bude levnější. Musím říct, že po dlouhé době teď skutečně vidím ochotu tu změnu důchodového systému udělat. Koneckonců tou první vlaštovkou je ona pětistovka za každé vychované dítě,“ pochválila současnou vládu Petra Fialy.

Pavel se k tématu příliš nevyjadřuje, novináři se ho na to příliš neptají, ale v obecné rovině je podle něj reforma nutná, neboť současný stav financování penzijního systému není udržitelný.

Ústavní soud

Nerudová i Pavel chtějí v čele Ústavního soudu Josefa Baxu, který by mohl v polovině roku nahradit dosluhujícího předsedu Pavla Rychetského. Baxa před pěti lety upozornil veřejnost na pokus prezidenta Miloše Zemana a hradního kancléře Vratislava Mynáře ovlivnit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jehož býval předsedou a kde stále působí.

Končící prezident Zeman mluví v posledních týdnech o tom, že by nového předsedu Ústavního soudu jmenoval sám, byť Rychetskému uplyne mandát až v srpnu, zatímco Zemanovi už začátkem března. Takový postup, jmenování s odloženou účinností, ústava nezná. Pavel by podle svých slov podal kompetenční žalobu, Nerudová by Zemanovo rozhodnutí neakceptovala a prostě by jmenovala nového předsedu Ústavního soudu, jak popsal týdeník Respekt.

Rozdílné názory: V čem se Nerudová a Pavel rozcházejí

Oba kandidáti museli často odpovídat na otázku, zda by jmenovali trestně stíhaného politika premiérem. Nerudová by ho s odkazem na presumpci neviny jmenovala. „Moc bych si ale přála žít zase v zemi, kde by trestní stíhání politika bylo důvodem, proč politik odchází až do případného očištění svého jména osvobozujícím rozsudkem soudu z politiky,“ uvedla v anketě deníku E15.

Pavel by si naopak stanovil podmínku. „Měl bych s tím problém. S trestním stíháním premiéra je spojeno velké reputační riziko pro Českou republiku. Jmenoval bych ho jedině, pokud by získal podporu 101 poslanců a neexistovala žádná jiná alternativa,“ tvrdí ve stejné anketě. Názorových rozdílů je ale mezi oběma kandidáty spíše poskrovnu.

Co říkají jeden o druhém

S blížícími se volbami se vzájemné útoky kandidátů stupňují, Pavel i Nerudová nicméně uvedli, že pokud se do druhého kola dostane jen jeden z nich, oba toho druhého v souboji s Andrejem Babišem podpoří.

Co říká Petr Pavel o Danuši Nerudové

Podle Pavla je výhodou Nerudové, že se může opřít o příklad slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. „Samozřejmě jsou tam také osobní rysy, v relativně mladém věku dosáhla na funkci rektorky a dokáže dobře a empaticky působit na lidi. Působí tak, že má dobře zformulovanou vizi pro své voliče. Jen její odborné zkušenosti nepovažuji za zcela dostatečné pro prezidentský úřad,“ řekl Pavel v rozhovoru pro Hospodářské noviny, kde samozřejmě zmínil kauzu rychlotitulů na Mendelově univerzitě. „Všechny moje takzvané škraloupy se pojí s obdobím před rokem 1989, zatímco ty její ještě nestačily oschnout. A navíc nebyly úplně vysvětleny,“ řekl pro HN Pavel.

Co říká Danuše Nerudová o Petru Pavlovi

Nerudová oproti tomu využívá největší slabiny Pavla, a to jeho členství v KSČ za minulého režimu. „Přála bych si, abychom měli prezidenta bez komunistické minulosti. A prezidenta, který se ke své minulosti staví přímo, nic neskrývá a o ničem nikdy nemusel lhát,“ řekla Nerudová pro Lidové noviny s odkazem nejen na Pavla, ale i na Babiše.

Kandidáti se také v rozhovorech pro deník E15 špičkovali kvůli armádní minulosti Pavla. „Naše země se nedá řídit jako firma ani jako vojenská jednotka. Naši zemi je potřeba spravovat jako rodinu. V rodině se totiž vždy o ty nejzranitelnější a nejslabší postaráte,“ uvedla Nerudová pro deník E15. „Stát se samozřejmě nemůže řídit jako firma, protože samotným účelem firmy je vytváření zisku. Stát tu není od toho, aby vytvářel zisk. Samozřejmě nemůže být řízen ani jako vojenská jednotka, ale to jsem ani nikdy nenaznačil,“ odvětil bývalý generál v rozhovoru pro deník E15.

3️⃣ nepromarnit dalších 5 let v “klidu a řádu”, zatímco se potřebujeme posouvat vpřed



Kariéra a zkušenosti

Petr Pavel

O téměř dvacet let starší Pavel má přirozeně více zkušeností než Nerudová, oba mají nicméně zkušenosti s exekutivou, vedením lidí i s kuloárními jednáními.

Pavlův vstup do KSČ v osmdesátých letech, který označuje zpětně za chybu, se v médiích opakově propírá. Jeho kariéra po listopadu ovšem nabrala rychlý prozápadní spád, mimo jiné vystudoval mezinárodní vztahy na britské King’s College London, v české armádě působil v různých útvarech a zahraničních misích, až se v roce 2012 stal náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky.

Největší úspěch se dostavil o tři roky později, kdy se stal předsedou vojenského výboru NATO, což je po generálním tajemníkovi druhá nejvyšší funkce v alianci. Sama Nerudová zopakovala, že si jeho polistopadové práce váží.

Danuše Nerudová

Nerudová také dokázala vybudovat obdivuhodnou kariéru, a to zejména v akademickém světě. Vystudovala hospodářskou politiku a správu na Mendelově univerzitě v Brně, kde posléze působila jako akademička a získala titul profesorky. V roce 2018 byla ve svých devětatřiceti letech jmenována rektorkou Mendelovy univerzity.

Do veřejného povědomí se dostala ekonomka poté, co se stala předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, která působila za vlády Andreje Babiše. Komise sestavila návrh důchodové reformy, Nerudová to označuje za období plné vyjednávání o kompromisu.

Kauzy

Danuše Nerudová

Pochyby o akademickém působení Danuše Nerudové se začaly objevoval těsně před prezidentskou volbou. V každé prezidentské debatě musí odpovídat na otázky ohledně udělování titulů a dalších problémů na Mendelově univerzitě. Údajně docházelo k udílení rychlotitulů či k akceptování plagiátů. Situaci řeší Národní akreditační úřad pro vysoké školství. V debatě na České televizi Nerudová řekla, že na jednotlivých fakultách jsou děkani, které si rektor nevybírá. Připustila, že v řešení celé záležitosti mohla postupovat rychleji. „Ale na povaze toho problému by to asi nic nezměnilo,“ poznamenala. Podle ní univerzita tituly neprodávala.

Nerudová kromě toho čelí dotazům na svého manžela, advokáta Roberta Nerudu, který je partnerem vlivné advokátní kanceláře Havel & Partners. Nerudová uvedla v rozhovoru pro deník E15, že to nepovažuje za střet zájmů. „Můj muž je antimonopolní právník, patří k nejlepším právníkům na soutěžní právo v České republice. Žijeme spolu 25 let a svoje kariéry oddělujeme. Jeho práce podléhá advokátnímu tajemství, nevím, jací jsou jeho klienti,“ uvedla ekonomka. „Můj muž je čestný člověk a myslím si, že k žádnému střetu zájmů by tam určitě nedocházelo,“ dodala.

Petr Pavel

U Pavla se stále opakuje stejná kritika – jeho vstup do KSČ před rokem 1989. Zpětně svého rozhodnutí lituje. Podle svých slov politiku v té době příliš neřešil a přihlášku do strany podal především proto, aby zvýšil své šance dostat se k výsadkovému útvaru v Prostějově. Pavel také vstoupil do armádního kurzu pro vojenské zpravodajce. Hned v prosinci 1989 ze strany vystoupil.

„Nikdy jsem neskrýval, že některé věci s odstupem času vnímám jako chybu. Ale zároveň taky vnímám jako svoje plus, že jsem se z té chyby dokázal poučit,“ uvedl Pavel pro deník E15. „Naopak jsem se snažil svou chybu maximálně obrátit ve službu demokratické České republice,“ dodal s odkazem na svoji pozdější kariéru.

