Glosa Jany Havligerové: Babišův kámen úrazu | E15.cz

Volební debakl komunistů má první a očekávatelnou dohru. Vedení KSČM podle předsedy Filipa zvažuje, že na listopadovém sjezdu strany dá svoje funkce k dispozici, strana pracuje na hloubkové analýze příčin historického neúspěchu. Podle něj je jednou z příčin fakt, že lidi v současné době ovládá strach z pandemie a nevnímají tak, co všechno komunistická partaj pro voliče udělala.

Ponechme předsedu jeho úvahám. Stejně jako ostatní soudruhy a soudružky. Co z úvah a sjezdových debat vzejde, by ovšem mělo velmi zajímat jiného předsedu, a to hnutí ANO. Protože sjezdová sebereflexe strany, která mu svou podporou zaručuje pohodlné vládnutí, se bez zvážení efektu spojenectví KSČM s nejsilnější vládní stranou neobejde.

Už teď mezi komunisty rezonují věty typu: vystoupit ze stínu Babiše, k Babišovi je třeba být mnohem více opoziční, nemusíme toleranční patent držet až do konce volebního období. Pro šéfa vlády, který nutně potřebuje hladce prosadit návrh státního rozpočtu na příští rok, je souběh sjezdu KSČM s projednáváním plánu státních financí ve sněmovně tím, čemu se říká kámen úrazu.