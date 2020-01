Glosa Jany Havligerové: Čínský úder | E15.cz

No a co? Na přímé lince, která byla mezi českou metropolí a čínským finančním centrem otevřena v červnu 2016, se snad létat nepřestane. A pražští umělci už mají říši středu beztak zapovězenou. To je tedy asi tak vše, co se děje, případně by se dít mohlo. Je ale nutné dodat, že Tchaj-wan je pro Čínu mimořádně citlivé diplomatické téma.

Dalo se čekat, že stvrzení ekonomické, obchodní a kulturní spolupráce s hlavním městem ostrova nezůstane bez odezvy. Primátor tvrdí, že spolupráce se Šanghají dosud pro Prahu žádný významný přínos neměla, s Tchaj-pejí prý bude zajímavější. Snad ano. Podobné smlouvy jsou hodně symbolické, a tak můžeme alespoň doufat, že v pražské zoologické zahradě brzy uvidíme luskouna. Je skoro tak roztomilý jako panda.