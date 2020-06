Glosa Jany Havligerové: Marná bytová snaha | E15.cz

Vládní ČSSD má recept na stavbu nových bytů. Do výstavby by měly investovat obce, vzít by si na to mohly půjčku. Zákon by samosprávám umožnil zakládat veřejně prospěšné společnosti, právě na jejich konto by šly zmíněné úvěry. Zájemci o bydlení by si tudíž nemuseli brát hypotéku, a podle socialistů by tak na nákladech mohli ušetřit až 30 procent.