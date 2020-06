Problémem jsou smlouvy na dobu určitou, říká šéf sdružení nájemníků | E15.cz

Vláda Andreje Babiše by měla na dnešním jednání zrušit mimořádné opatření z dubna, které neumožňovalo měnit ceny nájemního bydlení. Podle ministerstva financí už nehrozí, že by majitelé bytů mohli nějak zneužít své postavení vůči nájemníkům. Předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba v tom nevidí problém. „Obě strany se musejí dohodnout, nebo o výši rozhodne soud. V Česku vznikají spíše problémy častým uzavíráním smluv na dobu určitou,“ domnívá se.

Jak hodnotíte rozhodnutí ukončit zmrazení nájmů?

Opatření jsem chápal jako krizové, kdy lidé mohli být v nouzi. Pomáhalo se i v dalších oblastech. Teď bude zase dál platit, že pokud nájemce nezaplatí trojnásobek měsíčních plateb a nezareaguje na upozornění, může dostat dle občanského zákoníku výpověď.

Takže neočekáváte po nynějším odblokování nějaký nárůst počtu sporů?

Nemyslím si to, situace se jen vrátí do původního stavu. Obě strany se musejí dohodnout, nebo to bude řešit soud.

Nemůže vláda způsobit některým lidem ještě komplikace?

Výpovědi kvůli nařízením lidé dostat nemohli a na to se mohou odkazovat. U nájemného stejně vždy musí dát pronajímatel návrh na zvýšení, musí dojít do nějaké doby k dohodě. Když k ní nedojde, má pronajímatel možnost dát věc k soudu, aby o tom rozhodl. Opět je tam dlouhá doba, aby se to vyřešilo.

Už od začátku jsme vyzývali, aby nájemníci nehazardovali s odklady plateb nájemného, protože jej stejně budou muset zaplatit, a aby si případně domluvili splátkové kalendáře. A to stále platí, aby se snažili dohodnout.

Máte signály od nájemníků, jak moc velké problémy měli?

My jsme poradny pro nájemníky měli stále funkční, i když hlavně po telefonu a přes e-maily. Dávali jsme jim rady, co by pro ně do budoucna bylo nejlepší. V Česku máme oproti západní Evropě daleko častěji smlouvy na dobu určitou, spíše tím vznikají problémy.

Majitelé totiž smlouvy prodlužují za podmínky zvýšení nájemného. Tím se roztáčí spirála, že máme jedno z nejvyšších nájemných v porovnání s příjmy. V západní Evropě jsou smlouvy na dobu neurčitou například zvýhodněny daňovými odpisy. V Německu mají tabulky, které stanovují v místě obvyklé ceny, takže tam spory nejsou tak časté. To u nás chybí.

Prosazujete takovou změnu i u nás?

Už před deseti lety jsme to řešili s ministerstvem pro místní rozvoj, zůstalo to ale na půl cesty. Existuje nařízení, jak stanovit obvyklé nájemné a postup přes soudy. Chtěli bychom, aby spory nekončily u soudů, které jsou přehlcené, a aby bylo předvídatelné, jak má být nájemné vysoké.

Pokud budou ukazatele neboli zrcadla nájemného ve městech a obcích, v jaké výši u nich má být, je to výhodné pro obě strany. Nájemce má dáno, s čím může počítat, a majitel předem ví, jaké peníze za určitou dobu získá, a nemusí se s nikým složitě dohadovat.