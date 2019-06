Glosa Jany Havligerové: Ministři se tuží | E15.cz

Ministři za vládní hnutí ANO usilovně pracují. Tu jednou, tu více větami se nenápadně snaží veřejnosti podstrčit sdělení, že onen bruselský návrh auditní zprávy je vlastně celý nějaký podivný. Pomiňme, že šéf hnutí a premiér od chvíle, kdy report vešel ve známost, použil už o mnoho silnější přívlastky. Jeho vládní souputníci na to, až na výjimky, jdou rafinovaněji, pokud lze takové slovo použít.

Začala ministryně spravedlnosti Benešová. Z první vody načisto vypálila, že zprávu měli jako první novináři – no a to jí pak věřte. To bylo o víkendu. Po pár dnech jsou argumenty vybroušenější.

Ministryně pro místní rozvoj Dostálová se pozastavuje nad způsobem, jakým zpráva do Česka přišla – naskenovaný papírový dokument, ve kterém není uvedený adresát ani autor – považte! Ministr životního prostředí Brabec si je prostě jistý, že tvrzení, která jsou ve zprávě uvedena, rozbije na atomy. Ano, po pěti dnech anoistům otrnulo.