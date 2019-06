Glosa Jany Havligerové: Od žalobců ruce pryč | E15.cz

Škoda jen, že laik se nedozví, jestli a proč jsou ta čísla dobrá. Rozhodně si ale pamatuje, že například kauzy stojící za pádem vlády v roce 2013 ještě nejsou vyřešené, a rozhodně nemají rozměr, jaký jim na počátku bombasticky přisoudili olomoučtí žalobci. Podobných příkladů by se dalo uvést víc. Možná je to nespravedlivé, ale to je život. Suchá statistika proti němu nemá šanci. Zvlášť zveřejněná ve dnech, kdy se o postavení žalobců hojně diskutuje. Marketingově lze Zemanův tah pochopit, ale to je asi tak všechno.