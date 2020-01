Glosa Jany Havligerové: Rychlá pomoc nestačí | E15.cz

Podpora státu pro tento segment je prostě nedostatečná. Sociální zařízení se potýkají s nedostatkem personálu, v podstatě každý rok musejí nedůstojně škemrat o každou korunu na provoz. Nedostatek peněz je hlavním problémem. Česká populace stárne nejrychleji v Evropě. To znamená nejen vyšší nároky na zdravotnictví, ale i na pečovatelské a jiné sociální služby. Stát na to není ani zdaleka připravený. Co hůř, ani to nevypadá, že by to vládní garnituru příliš pálilo.