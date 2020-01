Požár v domově duševně postižených si vyžádal životy osmi lidí | E15.cz

devět obětí: 27. října 2010 - Při nočním požáru drážní budovy u pražského autobusového nádraží na Florenci zemřelo devět lidí. Všechny oběti se udusily. Šlo o tři ženy a šest mužů, všichni byli ve věku mezi 19 a 44 lety. V objektu často přespávali bezdomovci. Shořelá budova, jež dříve patřila Českým drahám, byla určena k demolici. Požár podle policie z nedbalosti způsobil čtyřicetiletý muž, který se posléze stal jednou z jeho obětí. Kriminalisté proto vyšetřování případu odložili. osm obětí: 26. května 1995 - Při požáru pražského hotelu Olympik zemřelo osm hostů (tři Belgičanky, dvě Finky, dvě Američanky a jeden Němec) a 34 lidí bylo zraněno. Požár vznikl v provozní místnosti v 11. patře na chladicím systému ledničky (vznícení textilií odložených na chladničce). Z hotelu bylo evakuováno téměř 600 osob, škoda byla podle závěrečné zprávy krizového štábu z června 1995 odhadnuta na 50 milionů korun. 19. ledna 2019 - Při tragickém požáru v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku zemřelo osm lidí. V budově, kde byli umístěni muži s mentálním a kombinovaným postižením, se zranily tři desítky lidí, z toho tři těžce. pět obětí: 20. ledna 2018 - Požár hotelu v Náplavní ulici na Novém Městě v Praze si vyžádal pět lidských životů (zemřely dvě Jihokorejky, turista a turistka z Německa a Nizozemec). Dva lidé zemřeli na místě, další dva později v nemocnici, 82letý Nizozemec podlehl zraněním v březnu 2018. čtyři oběti: 30. ledna 1996 - V Brně uhořeli dva dospělí a dvě děti při požáru třípokojového bytu v Bratislavské ulici. 8. října 1996 - Oheň zachvátil noční klub African Safari v Praze 5. Přímo na místě zemřel jeden člověk, další tři lidé podlehli v následujících dnech svým zraněním v nemocnici. 3. března 2004 - Dva mladí muži ze Slovenska a žena s druhem z Moravy uhořeli při požáru ubytovny v Brně-Bystrci. Požár patrně založil podnapilý dělník. 2. února 2006 - Životy čtyř lidí si vyžádal požár bytu v panelovém domě na sídlišti Opatov v Praze 11. Tři lidé uhořeli v bytě, čtvrtý těžce popálený muž zahynul, když se zřítil z 11. patra domu. Za založení požáru poslal pražský městský soud v říjnu 2006 dva pachatele do vězení na 15 a 12 let, vrchní soud tresty potvrdil. Za založením požáru byla msta. 30. listopadu 2006 - Při požáru statku v Jakubovicích na Orlickoústecku zahynula matka a tři děti ve věku čtyři roky, tři roky a necelý rok. Příčinou požáru byla nedbalost při používání infrazářiče. 9. ledna 2009 - V Ostravě při požáru zahradní chatky u staveniště dálničního přivaděče uhořeli čtyři lidé, zřejmě bezdomovci. 19. prosince 2009 - Čtyři životy si vyžádal požár bytu v Brně-Zábrdovicích, dvě z obětí byly děti. Oheň vznikl od svíčky. Přímo na místě zahynula žena (58), její syn (24) a rok a půl stará holčička. Šestiletý chlapec krátce poté zemřel v nemocnici. 18. listopadu 2010 - Čtyři oběti si vyžádala exploze a následný požár v bytě panelového domě na sídlišti Špičák v České Lípě. Na místě zemřela mladá žena, její pětiletá dcerka zemřela na následky popálenin po převozu do nemocnice. Později jim podlehli ještě dva muži, kteří se v bytě v době požáru nacházeli. Příčinou požáru byl výbuch toluenu při výrobě pervitinu.