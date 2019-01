Glosa Jany Havligerové: Stopka pro Maláčovou | E15.cz

Obojí předložené podporovali ministři za ČSSD, proti ovšem byli jejich kolegové a kolegyně z ANO. S návrhy ale není amen, budou se dál přepracovávat a analyzovat. Je to dobře, chce se říct. Tedy může být, pokud to vládní tým vrátí k věcné debatě. Zatím to ovšem vypadá jen na prozatímní politický boj.

Sociální demokraté, jejich vedení, potřebují co nejrychleji prosadit co nejvíce sociálního blaha, aby v březnu na sjezdu strany měli dostatek argumentů pro odůvodnění vládní kolaborace. A premiérovi se zase před sjezdem hnutí ANO hodí ukázat rozpočtovou odpovědnost. Loňský rok štědré ruky, který odnesou letošní státní finance, kritizovala už i část anoistů.