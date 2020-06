Turistika odsud posud - glosa Jany Havligerové | E15.cz

Národní parky se nadechují k radikálnímu kroku. Jejich správci by rádi zatočili s nadměrnými davy turistů, které přírodu zatěžují rok od roku víc. Pro vstup na cenná území Krkonoš, Šumavy nebo Českého Švýcarska by mohla být nutná rezervace. Takže třeba na Sněžku či k pramenům Vltavy by bylo možné vkročit jen se „vstupenkou“.