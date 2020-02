Glosa Jany Havligerové: Vzkaz pro Babiše - stát není podnik | E15.cz

Fakt, že politici nesmějí svoje postavení zneužívat k tomu, aby jimi vlastněné firmy profitovaly, neznamená, že jsou jim upírána osobnostní práva. Soudci tak vyvrátili všechny námitky jak prezidenta Miloše Zemana, tak i poslanců převážně z řad anoistů, kteří normu napadli.

Ne že by to něco změnilo na postavení předsedy vlády. Babiš na svou funkci rozhodně nehodlá rezignovat a dál tvrdí a tvrdit bude, že do puntíku plní vše, co mu zákon ukládá.

Ti zákonodárci, kteří jsou přesvědčeni, že dané paragrafy pouze obešel, teď mají dvě možnosti: zkusit zákon zpřísnit, případně jednotlivé případy střetu zájmů zkusit dostat před soud.

Vzkaz z Brna je ale jasný. Volby nejsou poukázkou na to, aby jejich vítěz mohl ovládat stát. Je to vzkaz hlavně pro Babiše. V nálezu výslovně stojí: Stát není podnik.