Glosa Jaroslava Bukovského: Česko (bez)banánové | E15.cz

V Česku existuje jenom jediná entita, která může vykázat čtvrtbilionovou roční ztrátu a je to každému v zásadě šumák. A ne, navzdory přesvědčení některých reprezentantů státu to není ministerstvo financí. Je to Česká národní banka. Té se taková sekera – až na drobné – povedla předloni. Loni naopak prožila banka cosi jako osvícení. Své knihy uzavřela se ztrátou pouhých čtyř miliard. Celé počítání podle ČNB rádo působí jen jako pokročilá virtuální realita, protože ztrátu centrální banky žádný daňový poplatník nikdy platit nebude.