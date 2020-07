Glosa Jaroslava Bukovského: Tahle krize není pro chudé | E15.cz

Během června podražil život v Česku pohledem míry inflace o 3,3 procenta. To je podstatně více, než očekávala ČNB, ekonomové, ale ostatně i než by předpokládal obyčejný selský rozum. Ekonomika země se přece nachází na prahu recese, že. A jejím dávným důsledkem býval pokles cen. Svět se ale snaží tvářit tak, že tentokrát to bude jinak.