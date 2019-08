Glosa Martina Čabana: Babiš a bruselské rebelie jeho lidí | E15.cz

Doma působí hnutí ANO jako nerozbitný monolit pevně podpírající svého předsedu a majitele. Připomeňme, že na sjezdu babišovců v únoru 2017 sám dnešní premiér s úsměvem na tváři vyzval spolustraníky, aby jej kritizovali, protože jinak to vypadá, že z něj mají strach.

Na to rovněž s úsměvem reagoval místopředseda ANO Richard Brabec slovy „Já si třeba myslím, že šéf je moc hubenej“. Všichni se zasmáli a tím se na téma kritiky šéfa úspěšně zapomnělo, mezi desítkami projevů nezazněla jediná.

Letos v únoru to nebylo o moc lepší - chvíli to vypadalo, že když už se nepochybuje o šéfovi, tak alespoň prvního místopředsedu Faltýnka vyzve na souboj brněnský primátor Petr Vokřál, ale rozmyslel si to včas na to, aby se mohl stát aspoň řadovým místopředsedou. A tak dále…

Zdá se, že jediné, co může naleptat dokonalost povrchu Babišova stranického monolitu, je Brusel, případně Štrasburk. Jakmile zástupci ANO dosednou do europoslaneckých lavic, jako by jim otrnulo. Klasickým příkladem jsou Pavel Telička a Petr Ježek, jimž to ovšem trvalo přes dva roky, než začali Babiše ze Štrasburku ostřelovat. Navíc férově dodejme, že to bylo z velké části tím, že Babiš postupně zcela opustil program, s nímž se Ježek a Telička do europarlamentu v barvách ANO dostali.

Maxovou chytil virus bruselské rebelie chvíli po ustavujícím zasedání nového parlamentu, s programovými otázkami to tedy zjevně nemá moc společného. Opírat se do hnutí, které jí zajistilo velmi slušné a jisté živobytí na dalších pět let, těsně po zvolení, to je spíš pozoruhodná ukázka neloajality. V sociálním výboru ve sněmovně Maxová k nijak důrazným kritikům poměrů v ANO nepatřila. Zdi sídla Evropského parlamentu jako by jí dodaly odvahy.

Letos v lednu se Andrej Babiš v rozhovoru pro E15 dušoval, že jeho europoslanci budou nerozborní a žádní noví Teličkové nebudou. Inu uvidíme.