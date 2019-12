Glosa Martina Čabana: Babiš plánuje investice. Papír snese hodně | E15.cz

Osm bilionů korun je jistě impozantní číslo. Právě tolik by Česko mělo proinvestovat během příštích třiceti let podle Národního investičního plánu, který představil Andrej Babiš. Od nových jaderných bloků v Dukovanech i Temelíně až po nový krytý zimní stadion v Milovicích – všechno to tam je a sakumprásk to vchází právě na tyhle peníze.

Kdo má rád přepočítávání na fotbalová hřiště nebo na fabie, mohl by ocenit třeba informaci, že celkově jde o 1,5násobek celého českého HDP za loňský rok. Nebo o čtyřnásobek ceny lithia, které premiér v nejslavnější předvolební pohádce roku 2017 zachránil před nenechavýma rukama sociální demokracie, s níž dnes sedí ve vládní koalici.

Pokud by měl stát za 30 let proinvestovat osm bilionů korun, musel by v průměru nacpat do investic každý rok přes 260 miliard korun. Tady je dobré si připomenout, že investiční výdaje včetně evropských fondů, které se mají v rámci investičního plánu samozřejmě řádně podojit, jsou v příštím roce naplánovány na necelých 147 miliard. Takže hned v prvním roce národního plánovaného investování zaostane vláda za potřebným průměrem investičních výdajů o více než sto miliard. Investice měst a obcí takovou díru stěží zalepí. To nevypadá na nejlepší vykročení na cestě do „Země budoucnosti pro 11 milionů lidí“, jak baťovský epigon Babiš svůj plán nazval.

Papír snese hodně. A těžko Babišovi zazlívat, že se svým týmem sepsal ucelenou zprávu o podinvestovanosti a vnitřních skrytých dluzích České republiky. Neměl by se ovšem tvářit, že těch 260 stránek nabízí nějaký plán, jak tuto podinvestovanost napravit. Na to jim chybí jasnější struktura a Babišově kabinetu zase ochota pustit chlup i na něco jiného než předražené voličské dárečky.