České fanoušky bojových sportů čeká 23. února svátek MMA. V pražské O2 areně se představí světová elita v rámci galavečera UFC Fight Night Prague. Zatím jedinou potvrzenou bojovnicí, která se tam ukáže, je Češka Lucie Pudilová, která v nejprestižnější světové MMA organizaci odzápasila již čtyři zápasy, z nichž dva vyhrála. "Na domácí publikum se těším, bude to extra. Vůbec jsem si nepředstavovala, že by se to mohlo stát. Asi si to nepředstavoval nikdo," usmívala se na první pohled dojatá bojovnice. Vstupenky na galavečer budou k veřejnému prodeji od pátečního dopoledne, ceny se pohybují v rozmezí 999 až 3999 korun.