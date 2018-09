Glosa Martina Čabana: Dveře na ministerstvo | E15.cz

Prezident Miloš Zeman opět nepotvrdil, zda jmenuje Tomáše Petříčka ministrem zahraničí. Na dotaz, zda mu nevadí Petříčkovy vazby na nechtěného Miroslava Pocheho, odpověděl, že nový kandidát ČSSD má důležitější předpoklady pro ministerskou funkci, než jsou vazby na kandidáta předchozího. Tak se na to podívejme. Poche i Petříček mají vzdělání, které by je pro funkci mohlo kvalifikovat. Zahraniční zkušenosti mají rovněž oba, Poche jako europoslanec se podíval v mezinárodních strukturách přece jen výš než Petříček.

Petříčkův pohled na zahraniční politiku není úplně jasný, ale dle náznaků lze usuzovat, že mu záleží na členství v EU a NATO, nechce o něm pořádat referendum a mluví o důležitosti protiruských sankcí. Takže žádná harmonie s Hradem.

O vazbách na Pocheho přitom není vzhledem k Petříčkovu životopisu pochyb. Zbývá jediný rozdíl. Zatím se nepodařilo dohledat, že by Petříček v prezidentské volbě otevřeně podpořil Jiřího Drahoše. Pokud je to onen předpoklad, o němž mluvila hlava státu, pak ano, dveře do Černínského paláce jsou před Petříčkem otevřené.