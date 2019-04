Glosa Martina Čabana: Pletení biče na ekonomiku | E15.cz

Není lehké se proti takové iniciativě postavit. I opoziční strany k tomu nenašly sílu a při prvním čtení v Poslanecké sněmovně se ani nepokusily hodit vládě její návrh na hlavu.

Politické náklady by byly vysoké – nikdo nechce být za škarohlída, jenž nepřeje dnešním důchodcům vyšší příjem. Než by opozice riskovala vlastní politický kapitál, raději bude přihlížet dalšímu zatížení státního rozpočtu dalšími miliardami mandatorních výdajů ve stylu „my vám tohle ještě schválíme, ale už opravdu udělejte tu reformu“. Přitom je dnes zcela jasné, že žádná reforma nebude. Dnešní opozice jen pomáhá splétat ekonomický bič, který může dopadnout na její vlastní záda za několik let – třeba zrovna ve chvíli, kdy usedne do vlády. Je to krátkozraké.