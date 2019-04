Stát oprašuje plány na společný důchod manželů | E15.cz

V praxi by to znamenalo, že by se výše důchodu počítala z výdělků obou partnerů společně, a ne pro každého zvlášť jako nyní. Partneři by tak brali stejný důchod, ženy tedy zpravidla o něco vyšší než nyní, muži zase nižší.

Návrh má podle ministryně širokou podporu sněmovních stran. „Musíme si uvědomit, že ženy jsou trestány za péči o rodinu nebo své blízké nižší mzdou, a tak i nižším důchodem. Jde tedy o kompenzaci rozdělení rolí mezi partnery,“ řekla deníku E15 Maláčová.

Ženy mají v Česku průměrně o pětinu nižší důchod než muži. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení senioři na konci loňska dostávali měsíčně průměrně 13 683 korun, seniorky pak 11 281 korun. Nižší důchod je podle ministryně pro ženy těžší i z toho důvodu, že žijí déle samy. Komise se bude muset shodnout, zda se bude opatření týkat jen manželů, nebo i nesezdaných partnerů s dětmi či lidí po rozvodu.

Opatření by nemělo příliš zatížit rozpočet. „Podle prvotních odhadů to bude rozpočtově neutrální,“ uvedla Maláčová. Společný základ by neměl být automatický, partneři by si o něj museli sami žádat. Lépe vydělávající z partnerů by pak „dorovnával“ důchod tomu druhému. „Na dobrovolném principu to nelze brát jako nespravedlivé vůči mužům, je to věcí partnerů,“ uvedl komunistický poslanec Jiří Dolejš, podle kterého je ale třeba zvážit, zda to bude mít opravdu široký účinek.

Opatření podporuje opoziční TOP 09. „Zejména je to výhodné a férovější pro část žen, které díky tomu budou mít šanci na lepší penze,“ řekla poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Adamová ale míní, že jde jen o drobnou změnu, která sice některým pomůže, ale sama o sobě nestačí. „Neřeší to zásadnější problém, a to je snižující se počet plátců do systému, a naopak zvyšující se počet příjemců, tedy důchodců. To bude mít čím dál více za následek nedostatek peněz na důchody jako takové,“ dodala poslankyně.

O návrhu už diskutovala minulá vláda, exministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) ho ale odmítla kvůli příliš vysoké administrativní náročnosti. Maláčová nechtěla předvídat, zda je její rezort schopen opatření realizovat. „Bude záležet na tom, na jaké podobě návrhu se členové komise shodnou,“ řekla.