Glosa Martina Čabana: Staněk v trní | E15.cz

Ze všech úhlů pohledu to už několik dnů vypadalo neudržitelně, a také to neudržitelné bylo. Ministr kultury Staněk na konci měsíce skončí ve funkci. Stýskat se bude málokomu. Zvláště potom, co se Staněk v poslední zoufalé obraně zaštítil tím, že jej v diskuzích pod články lidé chválí, že se „konečně postavil elitám“.